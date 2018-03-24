Ольга Бузова в мае впервые выступит в Уфе с программой "Под звуки поцелуев"
Сегодня, 18:08КультураЗиля Аскерова
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Известная поп-звезда российского шоу бизнеса, ведущая передачи “Дом-2” Ольга Бузова планирует приехать в Уфу с первым большим концертом.
Мероприятие запланировано на 27 мая, в канун школьных выпускных.
- Концерт станет праздником для школьников, студентов и их мам, - сообщают организаторы.
Билеты можно приобрести с сегодняшнего дня.
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