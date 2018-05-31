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Башгидромет: Начало лета в Башкирии будет холодным

31 мая 2018, 17:43
Три дня будет морозно, дождливо и ветрено.

Согласно данным Башгидромета, опубликованным на сайте МЧС республики, в выходные 1 июня ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь со снегом, ночью по югу до умеренного, ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами заморозки на почве и воздухе 0,-3°, днем 8-13°. На автодорогах видимость хорошая.

В субботу, 2 июня, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь со снегом, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, заморозки на поверхности почвы -2,-7°, днем 8-13°.

В воскресенье, 3 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами до умеренных. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем 12-17°.

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