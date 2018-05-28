В Башкирии ожидаются заморозки до минус пяти градусов

В Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус пяти градусов. Возможна гибель сельскохозяйственных посевов, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

29 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер северо-западный, северный, с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1 +6, в северных и горных районах до минус 3. Днем воздух согреется до 11-16 градусов.

30 мая ожидается небольшой дождь, в восточных районах со снегом. Ветер переменных направлений, 0-5 метров в секунду, ночью заморозки до минус пяти градусов. Днем возможны грозы, ветер западный, юго-западный, с порывами до 22 метров в секунду. Температура воздуха днем - 16-21 градусов тепла.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений.

Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.