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В Уфе пройдет благотворительная акция для детей-сирот из ПТУ

30 мая 2018, 10:09
Акция «От сердца к сердцу» впервые прошла 19 лет назад.

1 июня пройдет благотворительная акция «От сердца к сердцу» для детей сирот и детей, которые остались без попечения родителей среди учеников профессиональных образовательных организаций, сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

В акции примут участие дети-сироты профессиональных образовательных организаций, которые в течение 2017-2018 учебного года достигли высоких результатов в учебе и во внеучебной деятельности. Каждый участник получит эмблему благотворительной акции, подарочные сертификаты и сладкие подарки.

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