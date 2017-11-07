В Башкирии дети-сироты получили «однушки» спустя годы

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Не обошлось без прокурорского вмешательства.
Ребенок, живший с пяти лет в приёмной семье, был поставлен на учет еще в 2013 году в качестве нуждающегося во внеочередном предоставлении жилого помещения, но в течение двух лет администрация Иглинского района свои обязанности не выполнила. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Гражданину, оставшемуся без попечения родителей, пришлось снимать жилье за свой счет.
В такой же ситуации оказались еще 10 лиц из числа детей-сирот, которые остались без родителей и обратились за защитой своих прав в прокуратуру. 11 сиротам предоставили однокомнатные квартиры в новых домах.
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