В Башкирии дети-сироты получили «однушки» спустя годы

Не обошлось без прокурорского вмешательства.

Ребенок, живший с пяти лет в приёмной семье, был поставлен на учет еще в 2013 году в качестве нуждающегося во внеочередном предоставлении жилого помещения, но в течение двух лет администрация Иглинского района свои обязанности не выполнила. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Гражданину, оставшемуся без попечения родителей, пришлось снимать жилье за свой счет.