В Башкирии дети-сироты оставались без положенного им жилья несколько лет

Квартиры были получены лишь по решению суда.

Житель Шаранского района с девяти лет остался без попечения родителей и воспитывался в приемной семье, имея право на внеочередное получение жилья, и в 2013 году стоял на учете в местной администрации, однако чиновники исполнять свои обязанности не торопились, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Молодой человек был вынужден арендовать жилье за свой счет из-за того, что на протяжении четырех лет ему не могли предоставить жилплощадь.