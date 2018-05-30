mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе ожидается шквалистое усиление ветра до 26 м/с

30 мая 2018, 20:37
Согласно данным Башгидромета, в Уфе сегодня вечером и ночью ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 21-26 м/с, ливень, град, гроза

В Управлении гражданской защиты в очередной раз напомнили, что необходимо делать, если непогода застала вас на улице. Главное – стараться избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и хрупкими постройками.

В грозу не брать в руки гаджеты, брелки от авто и т.д., держаться подальше от металлических конструкций, водоемов, одиноко стоящих объектов. Автомобилистам не рекомендуется парковать свои транспортные средства около деревьев, вблизи домов, электроопор, заборов и т.д.; если есть возможность оставьте авто в крытом помещении – так вы избежите повреждений машины, которые может нанести град.

Отметим, что буквально час назад в Нефтекамске порывом ветра в 15 м/с сорвало кровлю со здания автосервиса «Первый километр». Сорванная кровля повредила 2 легковых автомобиля ВАЗ-21099 и Хендай. Погибших, пострадавших нет.

Материалы по теме
В Башкирии жители села из-за урагана остались без света и кроваВ Уфе проверят объекты, представляющие угрозу во время ураганаВ Башкирии ураган разметал кровли домов и едва не убил женщину
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48