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В Уфе организаторы концерта Ольги Бузовой обвинили певицу в непорядочности

30 мая 2018, 13:47
Известная поп-звезда отложила концерт на полчаса и не дала автограф детям-инвалидам, которые ждали ее очень долго.

О том, что произошло на концерте Ольги Бузовой в Уфе, рассказала гендиректор канала MTVmix Евгения Машко.

- Концерт прошел хорошо, Ольга собрала более тысячи фанатов и она действительно выкладывается. Она набрала много работы, поэтому перед ними она cпит и опаздывает на концерты. Но в этом зрители не виноваты, - рассказывает Евгения.

Напомним, вышедшая на сцену на полтора часа позже объявленного времени Ольга объяснила это "задержкой по техническим причинам, не зависящим от нее". По словам организаторов, она в это время курила кальян и делала мейк.

Евгения Машко также обратилась к организаторам в других городах, попросив взвесить все “за и против” в организации концерта, подчеркнув, что трудно выполнить “кабальные условия технического, бытового и финансового райдера”.

"Ольга, безусловно, хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной, истеричной звезды”, - отмечает Евгения и осуждает то, что певица называет себя вторым человеком в стране после Путина.

Организаторы концерта попросили выделить команду Ольги Бузовой бесплатные билеты детям-фанатам из детских домов. На что им ответили: "Выделяйте из своих карманов". Они дали билеты только для своей фан-группе, которая делает контент в соцсетях, детям-сиротам билеты дали организаторы за свой счет.

Кроме того, негодование публики вызвало то, что она не дала автограф девушке-инвалиду на костылях, прождавшей ее полтора часа у двери.

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#Новости#Зиля Аскерова#Культура
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