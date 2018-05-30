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В Уфе чиновника мэрии привлекли к административной ответственности

30 мая 2018, 15:09
Прокуратура Уфы проверила Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по соблюдению законодательства о контрактной системе.

По итогам аукциона в 2016 году предприятие оказало услуги Управлению по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры города. Предприятие выполнило работы, но деньги за это не получило, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Поданному факту в ведомстве возбуждено административное дело по отношению к заместителю начальника. Чиновник также оштрафован на 30 тысяч рублей.

Прокуратура также внесла представление мэру Иреку Ялалову в целях устранения выявленных нарушений. На данный момент задолженность погашена.

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