Госкомжилнадзор обошел тему родственной связи строителя и чиновника в Уфе

Госкожилнадзор в своем письме отвечает, что данный объект в силу Градостроительного кодекса РФ не является поднадзорным региональному государственному строительному надзору, но они возбудят административное расследование по факту ведения строительства без разрешения на это.

В письме также отмечается, что материалы будут переданы в Прокуратуру и МВД по РБ для дачи оценки действиям должностных лиц Управления Росреестра по РБ и администрации Уфы. По мнению чиновников Госкожилнадзора, дальнейшую судьбу участка и постройки решат в администрации города.

Напомним, речь идет о незаконной точечной застройке между домами Архитектурная 8 и 10 Калининского района Уфы. Строительство одноэтажного здания началось без разрешения и уведомления местных жителей. На протесты и обращения в надзорные органы они не получали дельных ответов, строительство не останавливалось.

Жители предполагают, Госкомитет по строительству и архитектуре не обращает внимание на этот объект потому, что одна из чиновниц этого ведомства является матерью владельца стройки.

Сама Вера Николаевна (предполагаемая мать владельца стройки - Дениса Слепнева) на вопрос корреспондента Медиакорсети отказалась отвечать. Отметим, что в самом письме вопрос о родстве также обходится.

- Опять отмазались – не наше дело, - комментирует по поводу письма из Госкомжилнадзора одна из жительниц Светлана Власова. - Говорят, что город может принять решение о сносе, а ведь не может!

По ее словам, согласно статьи 222 Федерального Закона, органы местного самоуправления городского округа могут снести постройку только в том случае, если земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий или на территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных семей федерального регионального или местного значения.