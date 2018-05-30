Центр Уфы перекрыт из-за репетиции парада к 300-летию МВД

Сегодня состоится репетиция парада сотрудников и техники Уфимского горнизона полиции. В связи с этим центр Уфы, а именно улицы Цюрупы, Пушкина, Октябрьской революции, Кирова и Революционная перекрыты с помощью спецмашин, эвакуаторов и железных ограждений.
Сам парад состоится 31 мая. Он посвящен 300-летию российской полиции.
Завтра с 10.00 до 14.00 вводится временное ограничение движения по улицам Ленина, Коммунистической, Чернышевского. На это время также поменяются маршруты общественного транспорта.