На 2 дня центр Уфы перекроют из-за парада к 300-летию полиции

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31 мая в столице Башкирии пройдет парад сотрудников и техники Уфимского гарнизона полиции.
А 30 мая в городе пройдет репетиция парада. В связи с этим с 14.00 до 17.00 30 мая и с 10.00 до 14.00 31 мая вводится временное ограничение движения по улицам Ленина, Коммунистической, Чернышевского. На это время меняются маршруты общественного транспорта.
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