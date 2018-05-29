На 2 дня центр Уфы перекроют из-за парада к 300-летию полиции

А 30 мая в городе пройдет репетиция парада. В связи с этим с 14.00 до 17.00 30 мая и с 10.00 до 14.00 31 мая вводится временное ограничение движения по улицам Ленина, Коммунистической, Чернышевского. На это время меняются маршруты общественного транспорта.