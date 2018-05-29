Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
На 2 дня центр Уфы перекроют из-за парада к 300-летию полиции
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
674494 cu933 622

На 2 дня центр Уфы перекроют из-за парада к 300-летию полиции

Сегодня, 09:56Город
Читайте
также
Дохлая кошка, некролог и снайперы: как проходила осада Радио Титан в Уфе
Ученый Марс Сафаров: «Уфимцы не знают, в каком городе они живут»
Рынок отходов: Кто станет отвечать за их переработку в Башкирии