В Уфе осудят виновника ДТП с летальном исходом

В марте 2018 года мужчина выехал на встречку для обгона на своем «ВАЗ 217030» по дороге «Уфа-Янаул» и столкнулся с седельным тягачом «Iveco Stralis». 32-летняя пассажирка и двое полуторагодовалых детей, которые находились в салоне легкового автомобиля, скончались на месте происшествия. Еще одна 27-летняя пассажирка с тяжелейшими травмами была доставлена в больницу, где после длительной комы потеряла память.