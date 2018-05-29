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В Уфе осудят виновника ДТП с летальном исходом

29 мая 2018, 12:21
По вине водителя погибло три пассажира, среди которых было двое детей.

32-летний уфимец обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В марте 2018 года мужчина выехал на встречку для обгона на своем «ВАЗ 217030» по дороге «Уфа-Янаул» и столкнулся с седельным тягачом «Iveco Stralis». 32-летняя пассажирка и двое полуторагодовалых детей, которые находились в салоне легкового автомобиля, скончались на месте происшествия. Еще одна 27-летняя пассажирка с тяжелейшими травмами была доставлена в больницу, где после длительной комы потеряла память.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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