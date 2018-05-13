За минувшие сутки в Башкирии в ДТП пострадали 23 человека

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За сутки Башкирии зафиксировано всего 18 аварий. В них травмы различных степеней получили 23 человека. Об этом сообщает главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Один из ДТП, в котором пострадали три человека, произошло в Гафурийском районе республики. За рулем Daewoo Matiz находился 22-летний местный житель, который не управился управлением и съехал в кювет. Это произошло на втором километре дороги Зилим Караново – Коварды.
Машина, съехав в кювет, перевернулась. Рядом с водителем были две пассажирки, которым 19 и 21 год. Все участники аварии получили травмы.
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