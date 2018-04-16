Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии годовалая девочка погибла в ДТП
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихВласть без цензуры
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 20180415 wa0013

В Башкирии годовалая девочка погибла в ДТП

Сегодня, 09:37ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки