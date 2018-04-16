В Башкирии годовалая девочка погибла в ДТП

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Ребенок скончался в больнице от полученных травм.
15 апреля в 11:00 в Стерлитамакском районе на 135 километре автодороги Уфа-Оренбург произошла авария, в результате которой погиб годовалый ребенок, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
На перекрестке 40-летний житель Ишимбая на «Toyota Land Cruiser Prado»ехал со стороны Оренбурга и, поворачивая налево в сторону Старлибашево, не уступил дорогу встречной «Ладе Калине», которым управлял 36-летний житель Стерлитамака.
Трехлетний мальчик и годовалая девочка из «Лады» с травмами доставлены в больницу. В течение часа девочка умерла.
Подробности происшествия уточняются.
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