В Уфе будет создано городское лесничество

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил, что в ближайшее время Федеральное агентство лесного хозяйства должно принять решение о создании Уфимского городского лесничества. Новая организация будет иметь пять подразделений, расположенных в разных районах Уфы, где находятся лесные массивы.