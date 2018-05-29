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В Уфе будет создано городское лесничество

29 мая 2018, 09:12
Соответствующее решение должно быть принято на федеральном уровне.

Сегодня, 29 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил, что в ближайшее время Федеральное агентство лесного хозяйства должно принять решение о создании Уфимского городского лесничества. Новая организация будет иметь пять подразделений, расположенных в разных районах Уфы, где находятся лесные массивы.

Такое решение связано с тем, что в собственность Уфы переданы земельные участки, на которых расположены 220 квадратных метров леса в районе города, это даст местным властям законные основания для благоустройства лесопарковой зоны.

- Раньше мы не имели даже права проложить тротуар на этих участках. А ведь нужно проводить благоустройство для обустройства подходов к городской электричке и осуществлении других проектов, - пояснил Ирек Ялалов.

Он поручил подчиненным разработать программу благоустройства городских лесных массивов на ближайшие десять лет.

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#Новости#Лес#Татьяна Майорова,#Город
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