Уфимцы продолжат убирать лес от мусора

15 мая волонтеры общественного благотворительного проекта «Чистая Уфа» в рамках акции «Доброе дело» провели уборку в лесном массиве по улице Менделеева. Тогда они собрали 77 мешков мусора. Но работа еще не закончена.

- Это здорово, когда люди по зову сердца вливаются в ряды волонтеров. К сожалению, не все отдыхающие умеют правильно вести себя в лесу. Важно помнить, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, - говорит руководитель общественного благотворительного проекта «Чистая Уфа» Елена Воробьева. В Октябрьском районе Уфы с апреля проходит экологическая акция «Доброе дело», в рамках которой люди совершают благие поступки.