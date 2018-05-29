В Башкирии убийце матери двоих детей смягчили уголовный срок

В сентябре 2017 года обвиняемый познакомился с 27-летней жительницей Салавата. Мужчина уверяет, что та начала требовать с него деньги и угрожать. Тогда мужчина взял веревку и задушил женщину. Труп спрятал, присыпав землей. После во всем признался и раскаялся в содеянном.