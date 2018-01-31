В Башкирии завершено расследование дело о убийстве матери двоих детей

В Башкирии завершено расследование уголовного дела о убийстве 27-летней матери двоих детей, тело которой пролежало десять дней в лесопосадке. Как выяснили следовали, в сентябре прошлого года убитая познакомилась с будущим убийцей в одной из социальных сетей. Как рассказал на допросах в обвиняемый, после свидания в лесу, женщина потребовала с него деньги, в противном случае пригрозила заявить в полицию о изнасиловании.