В Башкирии завершено расследование дело о убийстве матери двоих детей
В Башкирии завершено расследование уголовного дела о убийстве 27-летней матери двоих детей, тело которой пролежало десять дней в лесопосадке. Как выяснили следовали, в сентябре прошлого года убитая познакомилась с будущим убийцей в одной из социальных сетей. Как рассказал на допросах в обвиняемый, после свидания в лесу, женщина потребовала с него деньги, в противном случае пригрозила заявить в полицию о изнасиловании.
- Испугавшись, мужчина взял из багажника веревку и задушил женщину, труп жертвы спрятал, присыпав его землей, с места происшествия скрылся, - сообщили в прокуратуре региона.
Сейчас дело передано в суд, учитывая то, что убийца сознался в содеянном, рассмотрение дела не должно занять много времени.
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