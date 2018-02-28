В Башкирии посадили убийцу матери двоих детей Ольги Емельяновой

Следствие считает, что в сентябре прошлого года убийца познакомился с 27-летней жительницей Салавата Ольгой Емельяновой и встретился с ней в лесопосадке, где женщина потребовала деньги, угрожая в случае отказа сообщить в полицию об изнасиловании. Мужчина задушил женщину веревкой и спрятал труп, присыпав его землей. Тело девушки нашли через десять дней.