В Башкирии посадили убийцу матери двоих детей Ольги Емельяновой

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Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
30-летнему жителю села Зирган Расиму Садыкову вынесли приговор за убийство матери двоих детей Ольги Емельяновой, сообщает «Независимая уральская газета».
Следствие считает, что в сентябре прошлого года убийца познакомился с 27-летней жительницей Салавата Ольгой Емельяновой и встретился с ней в лесопосадке, где женщина потребовала деньги, угрожая в случае отказа сообщить в полицию об изнасиловании. Мужчина задушил женщину веревкой и спрятал труп, присыпав его землей. Тело девушки нашли через десять дней.
Суд приговорил убийцу к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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