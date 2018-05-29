В Башкирии открывается Международный конкурс-фестиваль «Урал моно»

Напомним, впервые конкурс был проведен в 1992 году как Республиканский фестиваль башкирской эстрады и рок-музыки. В 1995 году фестиваль, получивший статус международного, стал традиционным. Из года в год он открывает путь на профессиональную сцену многим молодым талантам.