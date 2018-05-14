Месяц без Telegram: как уфимцы продолжают пользоваться мессенджером

Интернет – сложная экосистема. И нашей стране нужно проводить работу на всех уровнях. А на это нужны бюджеты. А вдруг все это было для того, чтобы показать наше бессилие и легитимизировать масштабные работы по созданию альтернативного интернета? Эти процессы будут продолжаться, а бюджеты на то, чтобы контролировать потоки данных будут расти. То, что это будет долгая история, может быть принято нами хотя на примере того, что порнография до сих пор доступна, темный интернет все еще работает, и торренты все еще качаются.