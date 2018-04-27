В Башкирии собирают голоса в защиту директора школы, где была резня

- Однако на завтра, после происшествия, для руководителя школы начался настоящий ад, - говорится в обращении. - Во-первых, грязь, которая лилась в СМИ, где на основе каких-то слухов и рассказов выясняется, что подросток был угнетенным, забитым мальчиком, которого все гнобили и унижали, а руководство якобы знало все это, но ничего не делало. Затем и следственные органы, которые начали предлагать признать вину, либо грозили закрытием на 48 часов. На сегодняшний день директору предъявили обвинение в халатности, взяли подписку о не выезде и намереваются временно отстранить от работы.