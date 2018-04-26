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ЧП в Стерлитамаке: В Уфе так и не пришли к выводам о причинах трагедии
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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ЧП в Стерлитамаке: В Уфе так и не пришли к выводам о причинах трагедии

Сегодня, 18:49ОбществоНадежда Валитова
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