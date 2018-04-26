ЧП в Стерлитамаке: В Уфе так и не пришли к выводам о причинах трагедии

Мероприятие решили провести, чтобы понять, как была допущена трагедия в Стерлитамаке, кто в ней виноват и какие главные выводы из нее можно сделать. Напомним, 18 апреля учащийся школы № 1 в Стерлитамаке пришел на урок и ранил четверых, включая одноклассниц и преподавателя информатики, затем поджег класс и попытался покончить с собой.

Ожирение и соцсети

Речь первым взял Ильнур Карамов, главный специалист-эксперт отдела мобилизационной подготовки минобразования республики. Он заявил, что стерлитамакская школа было хорошо технически оснащена, в ней оперативно сработала кнопка тревожного вызова, были камеры видеонаблюдения, работал металлодетектер.

Ожидаемо зашла речь о том, чтобы учителям почаще и покачественнее проводить мониторинг в социальных сетях.

- Школа должна работать с несовершеннолетними. Но, с другой стороны, вы представляете, какая сейчас у учителей нагрузка? Мы итак их стараемся отгрузить от бумаг. Поэтому я бы предложил больше уделять внимание вопросам семьи. Родители в первую очередь детьми должны заниматься.

Депутат Госсобрания Башкирии Николай Никитин привел неожиданный пример и сравнил трагедию в Стерлитамаке с проблемой ожирения детей. При этом он прошелся по набившей оскомину теме вреда интернета.

- Запретить интернет ведь нельзя. Все это относится к так называемому американскому синдрому. Вот Макдоналдс, который так популярен… Мы думали, что наших детей ожирение не коснётся. А ведь коснулось! То же самое и про влияние интернета. В школах мы регулярно ведем профилактическую работу. Во многих местах не выработан чёткий алгоритм действий в таких ситуациях, - высказался депутат.

Никитин при этом затронул и еще одну сторону проблемы.

- Мы пришли к убеждению, что ребёнок нападавший был заброшен, лишен внимания как со стороны семьи, так и со стороны школы. В интернете такие люди легко находят себе подобных и вступают в разные социальные группы. Наши педагоги все объять не могут, - сказал он.

Психолог 22 отряда при МЧС Юлия Курмиева призналась, что впервые за свою практику выезжала на место подобной трагедии.

Как родитель, как психолог, могу сказать, что дети всегда берут пример со своих родителей. Помогают ребенку они или нет, получает ли он внимания или нет - вот что важно. В противном случае, он ищет все это на стороне.

Заместитель начальника управления образования администрации Уфы Рамиля Ишемгулова рассказала, что детей, склонных к агрессии, суицидальному настроению, с каждым годом становится больше примерно на 5%.

- В каждой школе есть служба, которая выявляет, в каких социальных сетях сидят дети. Классный руководитель смотрит за этим и докладывает информацию замдиректора по воспитательной работе. Потом уже решается вопрос с родителями, - заявила Ишемгулова.

При этом чиновница не уточнила, какие именно «службы» отвечают за мониторинг социальных сетей у школьников.

Заместитель главного госинспектора РБ по пожарному надзору ГУ МЧС по РБ Владимир Горин признался, что официальная причина трагедии (умышленный поджог) — причина «труднопрофилактируемая».

- Обслуживающий персонал в школе сработал. Будем ждать выводов следствия. Хочу привести статистические данные. С 2012 года у нас в Башкирии погибли 90 детей, 74 из которых - жители села. 79 детей из 90 жили в частных жилых домах, 68 детей — дошкольники. 30 детей из 90 погибли по вине взрослых — из-за неосторожного обращения с огнем. Думаю, эти цифры говорят о многом, - сказал Горин.

И добавил, что проблема нынешних обслуживающих технических систем в образовательных учреждениях, как ни парадоксально, «в желании их обслуживать».

- Работать надо не для надзора!

Монологи в два часа

Эмоциональным получилось выступление директора одного из охранных предприятий города Рустэма Абдрашитова, который предпочел высказаться не на тему стерлитамакской трагедии, а недостатка финансирования охранной сферы.

- Качество охранных услуг невозможно без должного финансирования! Вот мы участвуем в торгах, постоянно экономим на всем. К примеру, работа школьного охранника в час стоит 80-90 рублей в час. Из этой суммы 6% уходит на налоги, часть на НДФЛ, отпускные ему надо еще отложить, на форму новую, все, оставшаяся часть, рублей 50 в час, уходит в зарплату. И вот, получается, 10 тысяч рублей в месяц. Конечно, идут на такую работу одни пенсионеры и люди, которые больше нигде работать не могут.

Напомним, на последнем оперативном совещании в городской администрации мэр Уфы Ирек Ялалов потребовал удалить из школы бабушек и дедушек в качестве охранников. В частности, он заявил, что охраной школ должны заниматься профессионалы, а не вахтеры.

Эксперт общественной палаты РБ Юрий Мальцев поддержал пламенную речь Абдрашитова.

- Только опытный охранник заметит нестандартную ситуацию. Тот, который знает, какие дети в классах учатся, кто у них родители, как зовут. Когда мы анализируем результаты торгов охранных предприятий, смотрим, что их выигрывают компании порой сомнительные, которые в своей сфере и пять лет не проработали, - заявил Мальцев и обратился к представителю минобразования с предложением отправиться в рабочую поездку в Москву за опытом. Тот согласился, мол, надо работать сообща.

Адвокат судебных дел БРО АЮР (региональное отделение Ассоциации юристов России) Тимур Ахмадеев предложил тщательно проверять детей, состоящих на учете школьного психолога или коррекционных классов. Однако его тут же осудили участники круглого стола.

- Это же только усилит травлю школьника! - возмутились присутствующие и напомнили, что если ребенок и состоит на учете, то с ним уже ведется работа специалистов и акцентировать на этом на глазах у всей школы точно не стоит.

Депутат Николай Никитин встал на сторону Ахмадеева: видимо, тот просто неудачно выразился.

Председатель Ассоциации детских лагерей РБ Виктория Горбачева, между тем, заявила, что если трагедия и произошла, это значит, что все те меры, о которых говорили до этого около часа, не сработали.

- Нас никто не учит быть родителями. Мы проецируем только свой опыт. Любой человек, тем более ребенок, нуждается в любви и внимании. Значит, с этим подростком надо было принимать более жесткие меры. Значит, формат профилактических бесед не сработал. Ну пообщался с ним психолог, галочку поставил, а с каким чувством этот мальчик вышел от него? Что у него на душе? Кого это волнует?

Информационный координатор группы поиска пропавших людей «Лиза Алерт» Олеся Пышкина возмутилась тем, как работали СМИ во время трагедии.

- Известно, что подросток заявил о желании нападения еще в ноябре 2017-го, но почему он не совершил его тогда, а сейчас? Возможно, увидел и прочел об этом где-то в СМИ. В день трагедии и после все новостные сайты в подробностях описывали случившееся. Так ли это необходимо? - задала риторический вопрос Пышкина и вызвала негодование присутствующих журналистов.

Выступления спикеров (дискуссией все же это назвать было нельзя) продлилось примерно два часа. При этом никакого конкретного вывода из стерлитамакской трагедии озвучено лицами не было, крме как расплывчатой формулировки «работать во благо детей».

Примечательно, что во время проведения круглого стола в стерлитамакской школе № 30 ученик пронес в здание муляж гранаты. На место выехали спецслужбы, эвакуированы 620 детей и 43 работника школы. К счастью, никто не пострадал.