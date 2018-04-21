Неделя в Башкирии: ЧП в Стерлитамаке, Белый, финал в ЖХЛ и Прямая линия

Медиакорсеть рассказывает о самых важных событиях и интересных материалах недели.

В понедельник мы рассказали о деревне Чик-Елга в Архангельском районе Башкирии, о том, как живут «анастасийцы».

16 апреля в Уфе прошло два интересных судебных заседания: на одном из них рассматривалось дело бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова, на другом – апелляция адвоката Виталия Буркина о восстановлении его статуса адвоката.

Во вторник, 17 июля, стало известно, что правоохранители арестовали имущество главы администрации Хайбуллинского района Раиля Ибрагимова, а в Адвокатской палате Башкирии прошли обыски в связи с делом недавно задержанного уфимского адвоката Ромео Фарукшина.

В этот же день соцсети взорвались обсуждением шуток Руслана Белого, их даже сравнили с карикатурами журнала «Шарли Эбдо».

В среду, 18 апреля, главной новостью дня стали события в школе № 1 в Стерлитамаке, где на первом уроке информатики 9-классник порезал ножом учительницу, ученицу и себя, пострадала также еще одна девочка, выпавшая из окна второго этажа. Медиакорсеть вела прямую трансляцию этих событий.

В этот же день наш корреспондент рассказал о жизни учеников в Тастубинской средней школе в Дуванском районе Башкирии, где недавно обвалилась балка, настолько школа обветшала.

В четверг, 19 апреля, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел прямую линию в телеэфире. В течение 2,5 часов он отвечал на вопросы телезрителей, в том числе высказал оценку событий в Стерлитамаке. Интересным был его ответ о ситуации в футболе и хоккее в Башкирии.

В пятницу эксперты дали оценку этой Прямой линии.