Как стать инвестором, разбогатеть и не обанкротиться

Ну вот, то ли поверилось ему в успех предприятия, то ли «чуйка» какая сработала. Так вот он покупал акции тогда, когда они стоили порядка 30 долларов за штуку. Сейчас продолжает ими владеть, правда, теперь они стоят в районе 300 долларов за штуку, а в конце прошлого года их стоимость доходила и до 350 с лишним долларов. Продавать пока не собирается – для него это долгосрочные инвестиции.