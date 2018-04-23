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Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей
Сегодня, 11:56
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Медиакорсеть подготовила памятку о том, как избежать беды.
В последние годы в нашем регионе клещи устроили настоящую охоту на людей. По данным медиков, который год подряд количество пострадавших от их укусов людей стабильно достигает отметки в 10 тысяч, были отмечены и случаи заражения клещевым энцефалитом и боррелиозом. И почти всегда жертвы этого насекомого и их близкие имели весьма приблизительное представление о мерах профилактики столь серьезной напасти. Мы настойчиво рекомендуем вам усвоить эту информацию, как таблицу умножения.