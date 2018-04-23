Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей

Когда бывает пик активности клещей?

Как сообщили в Минздраве Башкирии, как правило, клещи активизируются сразу после того, как почва прогреется до пяти-семи градусов. Наибольшее количество укусов клещей приходится на теплые дни мая и июня. Второй, чуть меньший пик активности этих вредных насекомых специалисты отмечают в конце августа или начале сентября.

Важно знать, что источником заражения могут быть не только сам клещ, но и сырое молоко и продукты, изготовленные из молока зараженных животных, - творог, сметана и т.д.

Возбудитель клещевого энцефалита способен выживать в холоде, но чувствителен к высокой температуре и при кипячении погибает уже через две минуты.