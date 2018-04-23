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Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей
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Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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Карточки

Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей

Сегодня, 11:56