В России с начала весны от укусов клещей пострадало около 4 000 человек

Среди пациентов был 1591 ребенок. Об этом пишет портал rns.online.

В нынешнем году Роспотребнадзор начал вести еженедельный мониторинг укусов клещей с 15 марта. За активизацией кровососущих насекомых следят в 70 регионах страны. С начала года диагноз иксодовый клещевой боррелиоз поставлен 12 россиянам.

Прививки против клещевого энцефалита сделаны более миллиону человек. Сотрудники Роспотребнадзора проводят профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусом клеща.