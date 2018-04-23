В России с начала весны от укусов клещей пострадало около 4 000 человек
По данным Роспотребнадзора на 20 апреля в медицинские учреждения России обратилось порядка 4 000 человек, пострадавших от присасывания клещей.
Среди пациентов был 1591 ребенок. Об этом пишет портал rns.online.
В нынешнем году Роспотребнадзор начал вести еженедельный мониторинг укусов клещей с 15 марта. За активизацией кровососущих насекомых следят в 70 регионах страны. С начала года диагноз иксодовый клещевой боррелиоз поставлен 12 россиянам.
Прививки против клещевого энцефалита сделаны более миллиону человек. Сотрудники Роспотребнадзора проводят профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусом клеща.
В некоторых субъектах РФ провели акарицидные обработки почвы с осуществлением контроля их качества и эффективности. Специальные вещества распылили на площади более 6,5 гектаров. Всего в этом году Роспотребнадзор планирует обработать участки общей площадью 139 000 гектар.