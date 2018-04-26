В Башкирии врачи попросили защиты своих прав у министра Вероники Скворцовой

Несмотря на то, что было поступление новых машин «скорой помощи», в том числе и реанимобилей, их местонахождение медикам неизвестно, а старые автомобили вот-вот развалятся. Не во всех кабинетах есть компьютеры и интернет, а если и есть, то с небольшой памятью и слабой сетью, что усложняет работу в разы. В поликлинике №2 нет лифта, а пандусы установлены не по нормам.