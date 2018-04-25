Прокурор Башкирии заявил о недофинансировании медицины

Прокуратура Башкирии направила правительству республики представление о нарушениях, выявленных в сфере здравоохранения. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил прокурор республики Андрей Назаров в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами Госсобрания РБ. Представление, по его словам, в данный момент находится на рассмотрении в Кабинете министров республики.

При этом он отметил, что подавляющее большинство нарушений, которых в прошлом году в сфере здравоохранения Башкирии было зафиксировано свыше 1,1 тысяча, связано с недофинансированием отрасли.

Так, по-прежнему есть проблемы с обеспечением больных необходимыми лекарственными средствами на льготных основаниях. Имеют место случаи отказа людям в выдаче бесплатных лекарств.

- Только после обращения к нам 115 тяжелобольных, страдающих, в том числе редкими (неизлечимыми) и онкологическими заболеваниями, реализовали свое право на дорогостоящую медикаментозную терапию, а в их пользу взысканы потраченные ими на покупку лекарств 1,3 млн рублей, - сообщил Андрей Назаров.

Напомним, только за последние полтора года в республике умерли три человека, страдавших легочной гипертензией, которые не смогли приобретать дорогостоящие жизненно необходимые им лекарства.