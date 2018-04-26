В Башкирии борца с коррупцией, подарившего «Мерседес», оставили под стражей

Напомним, это не единственный «подвиг» подсудимого Игорь Воробьев прославился на всю страну после того, как в Интернете появилась видеозапись, на которой борец с коррупцией дарил жене люксовый «Мерседес». После того скандала МВД уволило полицейского из органов, а прокуратура начала процесс конфискации имущества, которого у Воробьева и его родственников набралось почти на 40 млн рублей.