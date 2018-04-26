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Министр спорта ответит на вопросы в прямом эфире Вконтакте

26 апреля 2018, 09:29
Вопросы коснутся актуальных тем российского спорта.

25 апреля в 18:30 по Москве министр спорта Российской Федерации Павел Колобков ответит на вопросы пользователей ВКонтакте в прямом эфире #VKLive - https://vk.com/wall-158195271_593.

Затронут самые актуальные темы российского спорта, в том числе речь пойдёт о подготовке к главному спортивному событию года. Эфир будет вести журналист Никита Белоголовцев.

Задать вопрос герою трансляции может любой пользователь ВКонтакте — для этого нужно оставить комментарий под публикацией с видеоплеером в официальном сообществе Министерства спорта.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
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