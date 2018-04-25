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В Башкирии прокуратура преуспела в пресечении поборов в учебных заведениях

25 апреля 2018, 12:13
В прошлом году в школах и детских садах республики было пресечено 170 таких нарушений.

Сегодня, 25 апреля, перед депутатами Госсобрания Башкирии выступил прокурор республики Андрей Назаров с ежегодным отчетом о работе ведомства.

По словам прокурора, надзорное ведомство в 2017 году пресекло немалое число нарушений, совершенных в отношении детей и подростков. В частности, было пресечено 170 случаев поборов в школах и детсадах. Прокурор отметил, что эта тема приобрела широкий общественный резонанс в последнее время и к ней приковано внимание прокуратуры.

Прокуратура также приняла участие в решении вопросов о предоставлении 899 детям-сиротам. С этим вопросом тоже далеко не все благополучно – прокуратуре пришлось 47 раз вмешаться в ситуацию, когда чиновники предоставляли сиротам некачественное жилье, непригодное для проживания.

Существенно сократилось число детских суицидов – их стало меньше на 28 процентов. Количество попыток совершения юными жителями республики самоубийств снизились на 7 процентов.

При этом Андрей Назаров отметил общую тенденцию к падению уровня детской преступности. По итогам 2017 года, их стало меньше на целых 25 процентов по сравнению с уровнем 2016 года. А за последние пять лет криминальная активность несовершеннолетних снизилась на 35 %.

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