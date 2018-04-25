В Башкирии прокуратура преуспела в пресечении поборов в учебных заведениях

При этом Андрей Назаров отметил общую тенденцию к падению уровня детской преступности. По итогам 2017 года, их стало меньше на целых 25 процентов по сравнению с уровнем 2016 года. А за последние пять лет криминальная активность несовершеннолетних снизилась на 35 %.