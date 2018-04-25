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Россия в рейтинге свободы занимает место среди последних

25 апреля 2018, 17:24
Международная организация “Репортеры без границ” составила рейтинг свободы слова в странах мира по итогам прошлого года, сообщает Интерфакс.

По данным организации, Россия нарастила государственную пропаганду с помощью вещания телеканала RT и агентства Sputnik.

В итоге, страна занимает 148 место и 180 возможных. Соседи по рейтингу - Камбоджа (142 место), Венесуэла (143), Мексика (147), Демократическая республика Конго (154-е место). Последнее, 180-е место в рейтинге заняла Северная Корея.

Наиболее благополучная ситуация в первой четверке стран: в Норвегии, Швеции, Нидерландах и Финляндии.

"Основным минусом, который есть сегодня у российских средств массовой информации, является то, что больше 80% СМИ или принадлежат государству, или живут и берут деньги у государства или аффилированных с ним структур", - объяснил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев ситуацию в России со свободой слова.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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