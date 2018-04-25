Россия в рейтинге свободы занимает место среди последних

По данным организации, Россия нарастила государственную пропаганду с помощью вещания телеканала RT и агентства Sputnik.
В итоге, страна занимает 148 место и 180 возможных. Соседи по рейтингу - Камбоджа (142 место), Венесуэла (143), Мексика (147), Демократическая республика Конго (154-е место). Последнее, 180-е место в рейтинге заняла Северная Корея.
Наиболее благополучная ситуация в первой четверке стран: в Норвегии, Швеции, Нидерландах и Финляндии.
"Основным минусом, который есть сегодня у российских средств массовой информации, является то, что больше 80% СМИ или принадлежат государству, или живут и берут деньги у государства или аффилированных с ним структур", - объяснил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев ситуацию в России со свободой слова.