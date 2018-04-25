Россия в рейтинге свободы занимает место среди последних

"Основным минусом, который есть сегодня у российских средств массовой информации, является то, что больше 80% СМИ или принадлежат государству, или живут и берут деньги у государства или аффилированных с ним структур", - объяснил председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев ситуацию в России со свободой слова.