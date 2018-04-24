В Уфу прибыли долгожданные детали для завершения ремонта старого моста

- Для ремонта 11-й опоры уже все подготовлено, готовятся деформационные швы также и для других опор, - уточнил Ирек Ялалов. - Основные наши опасения были связаны именно с тем, что эти важные детали могут задержаться в пути, но теперь есть полная уверенность, что к началу июня и к Дню города ремонт этого объекта будет завершен.