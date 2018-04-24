В Уфе в апреле пошел снег

Зима не хочет сдаваться. Сегодня в Уфе в первой половине дня горожане наблюдали снег, снежинки парили в воздухе. Зрелище красивое, но для конца апреля не самое распространенное.
- В первой половине недели в тыловой части этого циклона ожидается холодная погода с ночными минусами, - прокомментировали в Башгидромете ситуацию с погодой. - Осадки ожидаются смешанной фазы. Во второй половине недели со смещением западными потоками относительно теплой воздушной массы температура воздуха будет повышаться, но неустойчивый характер погоды сохранится.
По сведениям Гидрометцентра России в третьей декаде апреля на территории Башкирии среднесуточная температура воздуха ожидается на 1-2° ниже нормы.
С понедельника 23 апреля по четверг 26 апреля температура воздуха днем будет составлять от +5 до +12 °C, но уже в пятницу температура повысится до +14°C, а в субботу, 28 апреля, синоптики обещают +19°C. Также теплая весенняя погода будет в воскресенье, 29 апреля, - днем +19°C, ночью +6°C.