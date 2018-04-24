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В Уфе мужчина застрял между двух гаражей на десять часов

24 апреля 2018, 11:52
Несчастный решил сократить путь, упал и не смог подняться.

23 апреля около 8 утра стало известно о том, что между двумя металлическими гаражами застрял мужчина, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты.

Оказалось, что мужчина находился в плену гаражей около десяти часов. Охранник кооператива рассказал о том, что его сменщик слышал какие-то крики около 23:00, но, осмотрев территорию никого не обнаружил. Второй охранник, который заступил на службу утром, обнаружил между гаражами мужчину в полубессознательном состоянии.

Гаражи шли на сужение по краям и внизу. Мужчина решил сократить путь, нечаянно упал между ними и уже не смог подняться. Спасатели вытащили несчастного, который за время пребывания в гаражном кооперативе получил общее переохлаждение.

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