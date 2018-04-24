В Уфе мужчина застрял между двух гаражей на десять часов

23 апреля около 8 утра стало известно о том, что между двумя металлическими гаражами застрял мужчина, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты.
Оказалось, что мужчина находился в плену гаражей около десяти часов. Охранник кооператива рассказал о том, что его сменщик слышал какие-то крики около 23:00, но, осмотрев территорию никого не обнаружил. Второй охранник, который заступил на службу утром, обнаружил между гаражами мужчину в полубессознательном состоянии.
Гаражи шли на сужение по краям и внизу. Мужчина решил сократить путь, нечаянно упал между ними и уже не смог подняться. Спасатели вытащили несчастного, который за время пребывания в гаражном кооперативе получил общее переохлаждение.