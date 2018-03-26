В Уфе спасатели вытащили из ледяного плена парашютистов, попавших в беду

Согласно легенде, ЧП произошло рано утром в Уфе, 26 марта. Сообщалось, что при проведении прыжков с парашютом пять парашютистов резким порывом ветра снесло в район СОК Биатлон с аэродрома «Забельский». Спортсмены перестали выходить на связь. Начальник Управления по гражданской защите города немедленно объявил в связи с этим сбор всего состава Поисково-спасательного отряда Уфы. Позже на связь вышел один из пострадавших парашютистов - он получил серьезную травму, влетев в дерево. Однако он успел сообщить координаты и рассказать, что его товарищ также серьезно пострадал при падении у Парка Победы. Еще позже стало известно, что один пострадавший упал в реку Белую.

Дежурные на месте организовали оперативный штаб с пунктами обогрева и начали поиски. Спасатели разделились: одна группа устанавливала палатку, другая направилась прочесывать лесополосу, где и были обнаружены первые два пострадавших. У одного мужчины зафиксировали шоковое состояние и никаких видимых повреждений, однако второй пострадал серьезнее – при приземлении парашютист напоролся на арматуру. Первого парашютиста передали кризисному психологу, второго, зафиксировав арматуру и обрезав «болгаркой» ее край, транспортировали до бригады «скорой». Тремя пострадавшими занялись прибывшие на подмогу коллеги. Спасатели разделились на три группы: первая ушла на поиски зависшего на дереве парашютиста, вторая проследовала в район горнолыжного склона возле парка Победы – именно там видел своего товарища звонивший на «112» парень, третья направилась на помощь парашютисту, который провалился в полынью на противоположном берегу Белой. Протяженность поисковых маршрутов составляла порядка 5 км. О том, как проходили учения - в фоторепортаже Артура Салимова.