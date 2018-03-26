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В Уфе спасатели вытащили из ледяного плена парашютистов, попавших в беду
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В Уфе спасатели вытащили из ледяного плена парашютистов, попавших в беду

Сегодня, 17:34ОбществоФото: Артур Салимов.
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