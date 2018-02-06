В Уфе спасатели вытащили из оврага 62-летнюю пенсионерку

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Женщина случайно упала в овраг и не смогла выбраться из него самостоятельно.
2 февраля спасатели вытащили из оврага 62-летнюю уфимку, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Женщина возвращалась вечером домой и, проходя мимо оврага, оступилась и упала вниз. В течение получаса пенсионерка безрезультатно пыталась выбраться из оврага, но осознав, что самой ей не справиться, обратилась по телефону за помощью к спасателям.
Видимых повреждений женщина не получила, от медицинской помощи отказалась. Спасатели проводили гражданку до ее дома и передали родным.
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