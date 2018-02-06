В Уфе спасатели вытащили из оврага 62-летнюю пенсионерку

Женщина возвращалась вечером домой и, проходя мимо оврага, оступилась и упала вниз. В течение получаса пенсионерка безрезультатно пыталась выбраться из оврага, но осознав, что самой ей не справиться, обратилась по телефону за помощью к спасателям.