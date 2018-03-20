В Уфе спасатели вызволили на волю застрявший в игрушке палец ребенка
Сегодня, 17:40ПроисшествияРустэм Башкирцев
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2-летняя девочка засунула пальчик в отверстие игрушки и не смогла его высвободить.
20 марта около 13:00 к спасателям обратились родители двухлетней девочки, которая играла с формочкой для песка и в отверстии игрушки её пальчик застрял, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.
Родители не смогли вытащить палец. Спасатели при помощи слесарного инструмента перекусили корпус формочки и высвободили его.
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