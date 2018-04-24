Организаторы башкирского бард-фестиваля «Кош юлы» ищут спонсоров

- "ҠошЮлы" всегда был независимым фестивалем. А что делает его независимым? Именно то, что организуют его простые ребята - участники фестиваля и орггруппа своими силами! Надеемся, что в этом году силы прибавятся! Ведь каждый из нас может поддержать фестиваль "ҠошЮлы-2018" не только словами, а делом! Берҙәмлектә көс! - уверены организаторы.