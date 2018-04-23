mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирию придет потепление до +19°C

23 апреля 2018, 09:12
Настоящая весна начнется уже в конце текущей недели.

Текущая неделя в Башкирии будет по-весеннему теплой, сообщает «Росгидрометцентр».

Уже в конце недели ожидается потепление до +19°C. Начало недели будет прохладным – с понедельника 23 апреля по четверг 26 апреля температура воздуха днем будет составлять от +5 до +12 °C, но уже в пятницу температура повысится до +14°C, а в субботу, 28 апреля, синоптики обещают +19°C. Также теплая весенняя погода будет в воскресенье, 29 апреля, - днем +19°C, ночью +6°C.

Небольшой дождь будет идти почти всю неделю. Погода будет пасмурной и облачной с прояснениями.

Материалы по теме
В Уфу пришла настоящая веснаПогода в Башкирии на 14 апреля: весна-красна вступает в свои права
#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48