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К защите члена Адвокатской палаты Башкирии привлекли московских юристов

23 апреля 2018, 17:31
Покровитель Ромео Фарукшина Булат Юмадилов усиливает защиту Ромео Фарукшина. Как стало известно Медиакорсети, он подключил представителей Федеральной палаты адвокатов России.

Напомним, 19 апреля заместителя председателя сменили меру пресечения на домашний арест. Ромео Фарукшин подозревается в коммерческом подкупе. Напомним, Ромео Фарукшин был задержан вместе со своим знакомым по подозрению в коммерческом подкупе. По предварительным данным, он обещал за определенную плату незаконно оказать содействие одному из юристов в сдаче экзамена на присвоение ему статуса адвоката. А юрист сообщил о намечающейся сделке в ФСБ. Примечательно, что сначала был задержан посредник, обещавший за доплату договориться о сдаче экзамена с Фарукшиным, а затем он согласился сотрудничать со следствием и уже под контролем оперативников передал 250 тысяч рублей самому именитому адвокату.

Как сообщает источник Медиакорсети, после задержания Фарукшина по просьбе его руководителя и покровителя – президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова, к защите были подключены представители Федеральной палаты адвокатов России. Следствие по делу продолжается.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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