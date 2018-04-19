Верховный суд Башкирии заменил меру пресечения Ромео Фарукшину

Сегодня состоялось заседание Верховного суда Башкирии по аппеляции Ромео Фарукшина. Заместитель председателя Адвокатской палаты республики, подозреваемый в коммерческом подкупе, добился пересмотра потребовал пересмотреть меру пресечения. Адвокаты адвоката добились замены меры пресечения на домашний арест. Решение суда вступает в силу с момента оглашения. Напомним, по решению Советского районного суда Уфы Фарукшин с 12 апреля находился под арестом.

Блогер Стас Михайлов сообщает, что большинство коллег Фарукшина, присутствующие в зале, не были согласны решением судьи.

- Все адвокаты, с которыми я пообщался во время суда, мимикой или словами дали понять, что не питают к Ромео Фарукшину особых чувств. Решение судьи они восприняли как плевок судебной системе, - рассказал он. – В зале шептались, что решение было принято еще до суда.