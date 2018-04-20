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В Башкирии наградят учительницу, защищавшую детей во время резни в школе

20 апреля 2018, 12:41
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка по РБ Милана Скоробогатова.

В Министерстве образования Башкирии принято решение о представлении к награде учительницы информатики одной из школ Стерлитамака Екатерины Першиной, которая получила множественные колото-резаны ранения во время нападения подростка 18 апреля текущего года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена РБ Милану Скоробогатову.

Напомним, 17-летний школьник утром пришел в школу и, войдя в свой класс, набросился с ножом на учительницу и одноклассниц, а затем расплескал на парты принесенный с собой бензин и поджег класс.

- Учительница информатики Екатерина Альбертовна Першина проявила нереальное самообладание. Она, увидев школьника с ножом, ринулась спасать подростков: встала между мальчиком и группой школьников, чтобы оградить их всех друг от друга, таким образом она получила ранение, - отметила Милана Скоробогатова.

Немаловажно, что в 2017 году Екатерина Першина становилась победительницей городского конкурса «Учитель года», а также была отмечена на республиканском конкурсе в номинации «За педагогическое мастерство».

По сообщению Минздрава РБ, состояние всех пострадавших, включая самого нападавшего подростка, стабильное, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Все они переведены из реанимации в обычные палаты. Для оказания психологической помощи организовано дежурство психологов.

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