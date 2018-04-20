В Башкирии наградят учительницу, защищавшую детей во время резни в школе

В Министерстве образования Башкирии принято решение о представлении к награде учительницы информатики одной из школ Стерлитамака Екатерины Першиной, которая получила множественные колото-резаны ранения во время нападения подростка 18 апреля текущего года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена РБ Милану Скоробогатову.