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Резня в Стерлитамаке: фоторепортаж о том, как это было
Сюжеты:
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Резня в Стерлитамаке: фоторепортаж о том, как это было

Сегодня, 12:27ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Артур Салимов.
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