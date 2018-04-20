Глава регионального НОД объяснил реплику соратника о резне в Стерлитамаке

В одном из обсуждений в соцсети от его имени была опубликована еще более радикальная фраза (орфография и пунктуация сохранены): «Взяли пацана тупым объявили в 17 лет и еще издевались. За это мальчик и отомстил и в принципе правильно сделал. Не надо было просто школу жечь. А этих классных ублюдков надо было по одному перебить».