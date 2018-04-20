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Глава регионального НОД объяснил реплику соратника о резне в Стерлитамаке

20 апреля 2018, 10:49
По словам Дмитрия Молева, страницу Рифа Сулейманова взломали.

Сегодня, 20 апреля, руководитель регионального отделения Национального освободительного движения (НОД) Дмитрий Молев дал пояснения по поводу реплики своего соратника – активного члена НОД Рифа Сулейманова по поводу недавних событий в одной из местных школ, где 17-летний подросток ранил ножом учительницу и двух одноклассниц и поджег класс.

- Простите за запоздалый ответ. Его ответ был, что был взлом его ресурса. Мое мнение, что резня – это преступление, - сообщил Дмитрий Молев.

Напомним, от имени Рифа Сулейманова в соцсетях появились несколько реплик похожего содержания о том, что мальчик, устроивший резню в школе, - герой.

«Мальчик достоин уважения. Хороший воин». Это цитата со стены ВКонтакте члена НОДа Рифа Сулейманова.

В одном из обсуждений в соцсети от его имени была опубликована еще более радикальная фраза (орфография и пунктуация сохранены): «Взяли пацана тупым объявили в 17 лет и еще издевались. За это мальчик и отомстил и в принципе правильно сделал. Не надо было просто школу жечь. А этих классных ублюдков надо было по одному перебить».

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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