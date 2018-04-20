Авиасообщение между Россией и США может прекратиться - МИД

«При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую высылку наших коллег, ни один консульский сотрудник "персоной нон грата" не объявлен. Весь персонал американского Генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же в ответ на принудительное закрытие российского Генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву. Так что визовой работе ничего не мешает - было бы желание, а его у США явно нет», - подчеркнули в МИД РФ.