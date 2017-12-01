Журналистам из Америки запретят посещать Госдуму
Сегодня, 17:20Политика
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Журналистам из Америки запретят посещать Госдумы России.
Как пишет издание Dni.ru, эта мера станет зеркальным ответом на лишение аккредитации телеканала RT в Конгрессе США.
Нижняя палата парламента примет постановление об этом 6 декабря, и оно сразу начнет действовать. А 4 декабря комитет Госдумы по контролю и регламенту обсудит проект этого документа.
Постановление коснется запрета на посещение Госдумы представителей американских СМИ. Также будет сделано обращение в законодательным органов субъектам РФ, чтобы они приняли аналогичные меры.
Напомним, 21 ноября журналисты RT были лишены аккредитации при американском конгрессе. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения Крейг Кэплэн.
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