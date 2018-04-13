Украина присоединится к новым антироссийским санкциям США

Речь идет о введении ограничений в отношении крупных российских компаний. Об этом пишет портал rns.online.

Во время ХІ форума по безопасности Александр Турчинов заявил, что СНБО проведет свое очередное заседание через несколько дней. Поручение об этом отдал президент страны Петр Порошенко. В ходе встречи ее участники продублируют действие уже существующих антироссийских санкций и присоединятся к новым, принятым США и государствами Европы.

Киев очень благодарен Вашингтону и лично президенту США Дональду Трампу за ужесточение ограничений против Москвы. Новые санкции сильно скажутся на экономике России. Они очень «существенны и болезненны для РФ», подытожил секретарь СНБО Украины.

Напомним, в прошлую пятницу США ввели новые антироссийские санкции. В «черный список» Вашингтона включили 24 физических и 14 юридических лиц из России. Новый виток ограничений связан с войной на юго-востоке Украины и ситуацией с Крымом. Под санкции попали агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», В-Finance, En+ Group, группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, группа «Ренова», ОАО «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация» (РФК-Банк), «Русские машины» и UC Rusal.